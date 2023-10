NBA, Cam Thomas da record: terzo trentello consecutivo come Shaq

L’astro nascente dei Brooklyn Nets Cam Thomas diventa nella notte NBA il secondo giocatore più giovane (22 anni e 17 giorni) della storia a registrare 30 o più punti nelle prime tre gare stagionali dopo Shaquille O’Neal (21 anni e 248 giorni). La guardia 22enne raggiunge il record nella notte, durante la vittoria dei newyorkesi per 133-121 allo Spectrum Center contro gli Charlotte Hornets, registrando 33 punti con 10/17 al tiro complessivo di cui 1/4 dalla lunga distanza e 12/14 dalla linea del tiro libero.

La grande prestazione messa a segno dal prodotto di Louisiana State University fa il paio con i 30 punti (12/19 al tiro) segnati nella sconfitta contro i Dallas Mavericks e con i 36 (13/21) nella gara d’esordio alla Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland. A fine partita il coach dei newyorkesi Jacque Vaughn ha elogiato la prestazione di Cam Thomas e la sua capacità di trovare la via del canestro:

“Conosciamo la sua grande capacità nel trovare la via del canestro, ma non ha mai forzato nessun tiro. Ha seguito il flusso dell’attacco. E poi in certi momenti quando abbiamo bisogno di un canestro lui è sempre presente. Sta imparando come osservare il gioco, quando abbiamo bisogno che segni e quando ha bisogno di facilitare il gioco per gli altri”.