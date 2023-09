NBA, i Bulls e il solito dubbio amletico sulla guardia titolare

I Chicago Bulls non hanno ancora deciso chi sarà la point guard titolare. A rivelarlo i dirigenti Artūras Karnišovas e Marc Eversley, intervistati dall’emittente radio WSCR-AM 670. A sbrogliare la matassa sarà una vera e propria competizione durante il training camp.

“Penso che ci sarà una competizione feroce. Ci saranno molte buone guardie. Questa è la mentalità con cui affronteremo il training camp e non vedo l’ora. Sarà difficile per il coach Billy Donovan”.

La dirigenza ha messo subito sotto contratto Jevon Carter e ha rifirmato Coby White nella prima notte di free agency. Più tardi nella offseason, anche il giovane Ayo Dosunmu ha rinnovato. Certo, la point guard per eccellenza (il compianto Lonzo Ball) rimarrà ai box per la seconda stagione di fila. E qui si aprono enormi opportunità per chi, nella norma, non spererebbe nemmeno nella titolarità.

Da una parte, secondo Everskey: “Carter porta durezza, grinta e uno spirito competitivo che sentivamo di dover aggiungere. E l’abbiamo fatto. Per non parlare del fatto che è un tiratore da tre punti al 40%”. E in effetti la scorsa stagione i Bulls hanno avuto la più bassa percentuale di tiro da 3 punti e il più basso numero di tiri da 3 punti realizzati. L’aggiunta di Torrey Craig nella free agency e di Carter potrebbe aiutare Chicago in questo fondamentale.

Tra pochi giorni la squadra si trasferirà a Nashville per il training camp. E in palio ci sarà una canotta da point guard titolare per i Chicago Bulls.

