Patrick Williams dopo la mancata estensione con i Bulls: “Voglio gran contratto”

Patrick Williams è stato uno dei 13 giocatori del Draft NBA 202o a non aver raggiunto l’intesa per l’estensione del suo rookie contract. Ora sta a lui rimboccarsi le maniche in una stagione, la quarta di carriera, che potrebbe essere davvero spartiacque. Ecco le dichiarazioni raccolte da Darnell Mayberry di The Athletic

“Ovviamente voglio un gran contratto, è ciò per cui ho lavorato e ciò che penso di meritare. […] La costanza sarà un fattore e a sua volta dipende da altrettanti elementi: routine, dieta, l’essere sempre in forma. […] Devo mettere insieme i pezzi ma assolutamente [non c’è pressione], so di cosa sono capace. Il difficile in ogni professione è passare dal good al great [filosofia Spurs, good to great ndr]

