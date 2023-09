NBA, Khris Middleton: “Io e Giannis vogliamo solo vincere”

I Milwaukee Bucks sono reduci da un’agrodolce stagione NBA. Nonostante il primo posto agguantato nella Eastern Conference, hanno subito una dura sconfitta al primo turno dei playoff contro i Miami Heat. A seguito dell’eliminazione, sono giunte voci in merito ad un malcontento diffuso, specialmente per quanto riguarda il leader della squadra, ovvero Giannis Antetokounmpo.

Nonostante ciò, l’obiettivo della franchigia è quello di riscattarsi prontamente e tentare l’assalto al titolo. Intervenuto al podcast “The Old Man & the Three” di JJ Redick, Krhis Middleton, ha parlato del suo rapporto con il greco. Ecco quanto affermato:

“Non c’è mai stata gelosia tra me e Giannis. Nessuno si è mai posto il problema in merito a chi sia il leader della squadra. Tutti i duri allenamenti hanno rafforzato il nostro rapporto. Il nostro obiettivo è solo uno, ovvero vincere. Più vinci, più cresce l’alchimia all’interno del team e si ottengono risultati prestigiosi, come il titolo del 2021.”

Sicuramente, Antetokounmpo è riconosciuto come il giocatore di maggior talento della franchigia. Tuttavia, l’apporto di Middleton è stato più che mai fondamentale in questi ultimi anni. Basti pensare ai diversi tiri decisivi realizzati, oppure alle tre convocazioni ricevute per l’All-Star Game. Il giocatore ha poi aggiunto:

“Tutti vogliono essere l’uomo decisivo. Alcune volte è toccato a me, come in altre occasione è toccato a Giannis. Nessuno dei due si è mai lamentato. Se il tuo obiettivo è quello di vincere, devi essere disposto a sacrificare alcune cose. Sono fiero di far parte di una squadra in cui tutti lottano per dare il massimo ogni sera.”

I Bucks avranno l’opportunità di riscattarsi a partire dal prossimo 26 ottobre, data in cui è previsto l’inizio della stagione NBA, contro i Philadelphia 76ers del MVP in carica Joel Embiid.

