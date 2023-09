NBA, parla Griffin, il nuovo coach dei Bucks: “Ho un ottimo rapporto con Giannis”

Il nuovo head coach dei Milwaukee Bucks, Adrian Griffin, ha parlato dell’ottimo rapporto che lo lega alla stella della sua squadra, Giannis Antetokounmpo. In un’intervista al New York Times Giannis aveva parlato del rinnovo di contratto, e della volontà di aspettare a firmare. Il greco si aspetta di giocare sempre in una squadra da titolo, e rimarrà felicemente a Milwaukee se sarà convinto dal lavoro del front office e del coaching staff. Queste parole hanno messo qualche dubbio sul futuro di Giannis Antetokounmpo ai Bucks, ma l’head coach si è detto tranquillo. Dopo un evento di golf di beneficienza, Griffin ha detto:

“Giannis e io la pensiamo allo stesso modo. Abbiamo una grande relazione fino a questo momento. E’ stato piacevole conoscerlo. Lui vuole vincere, e anche io voglio vincere. E’ molto semplice, e io lo rispetto per questo. Rispetto quello che è riuscito a vincere nella lega. Siamo qui insieme per vincere. Non ho problemi con questo. Penso che sarà una grande partnership. Guideremo la squadra insieme, quando lui guida la squadra gli altri lo seguiranno. Penso sia ottimo”

Il contratto di Antetokounmpo termina nella stagione 2024-25. Ci sarebbe anche un’opzione giocatore per la stagione 2025-26, ma il due volte MVP non la accetterà. Infatti o rinnoverà con i Bucks, o firmerà un nuovo contratto con un’altra squadra.

Ma questi problemi non riguardano il presente di Milwaukee, che ora dovrà pensare ai recuperi di Khris Middleton e dello stesso Antetokounmpo. Entrambi si sono operati al ginocchio durante la offseason, ma dovrebbero essere pronti per il training camp. Griffin ha detto:

“Il piano è quello [che siano pronti]. Hanno lavorato duramente in palestra ogni giorni. Credo che la cosa più importante sia ragionare sempre giorno per giorno. Loro si stanno comportando in questo modo, e stanno facendo un lavoro fantastico”

