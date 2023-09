Mondiali basket 2023, un super Bogdanovic trascina la Serbia alle semifinali

Dopo aver battuto Team USA, i ragazzi di Maksvytis si arrendono di fronte a Bogdan Bogdanovic e compagni. I Lituani erano finora imbattuti, grazie anche al loro tiro da tre – 46.4% complessivo – che oggi, però, non ha funzionato (9/28).

I Serbi hanno puntualmente approfittato di una squadra che sembrava aver già dato tutto nelle scorse 5 partite, chiudendo virtualmente l’incontro nei primi due quarti e mezzo. Sono 21 i punti per Bogdan Bogdanovic (18 nel solo primo tempo) e 17 per Filip Petrusev.

🚨 𝗕𝗢𝗚𝗜 𝗧𝗔𝗞𝗘𝗢𝗩𝗘𝗥 🚨

Bogdanovic came out spitting fire, he is up to 18 points in the first half! 😳 🔥#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/UePZ4jPYmr

