Mondiali basket 2023, Steve Kerr sulla sfida contro l’Italia: “Dovremo avere energia fin da subito”

Dopo aver faticato per vincere contro Montenegro, gli Stati Uniti hanno perso domenica pomeriggio contro la Lituania (110-104). Autore di un inizio catastrofico, Team USA ha tentato di rimontare ben 19 punti di svantaggio dopo dodici minuti, ma il deficit si è rivelato troppo pesante. Queste le parole di coach Steve Kerr al termine della partita:

“Ci hanno semplicemente messo in riga. Hanno segnato tutti i canestri importanti. Penso che abbiano realizzato i primi nove tiri da tre. Noi non eravamo pronti per la battaglia. Poi, hanno giocato un primo quarto perfetto e ci siamo resi conto di quanto dovevamo lavorare duro per raggiungere il nostro obiettivo. È stata una bellissima partita di basket. Ho amato il modo in cui i ragazzi hanno lottato, hanno lottato come matti.”