Mondiali basket 2023, Petrucci incensa Pozzecco: “È un grande allenatore, uno così non lo abbiamo mai avuto”

Dopo le tensioni delle ultime settimane che avevano portato Gianni Petrucci a tirare le orecchie a Pozzecco, specialmente dopo l’espulsione contro la Repubblica Dominicana ai mondiali di basket 2023, ora il Presidente della FIP è tornato a complimentarsi con il coach dell’Italbasket dopo la qualificazione ai quarti di finale del torneo iridato:

“Penso che un allenatore così, sui generis sotto tanti punti di vista, non l’abbiamo mai avuto. Abbiamo avuto grandi allenatori ma uno come Pozzecco, se si pensa che qui a Manila sono arrivate richieste di altre Nazionali, mai. È un uomo che si fa amare anche per quello che esprime. È un grande allenatore, chi ama lo sport dovrebbe vedere come allena, e lo sta dimostrando. Quando lo presi ricordo che c’erano ironie, ecco ora si vedono i risultati.”

Nella giornata di domani, l’Italia affronterà Team USA in una delle sfide più difficili dell’ultima decade per la nazionale azzurra:

“Domani giochiamo contro dei colossi, che sono sempre di un altro livello, anche se ieri hanno perso. Noi vogliamo andare avanti. Loro sono favoriti ma noi vogliamo arrivare. Questa squadra non si abbatte mai. Essere fra i primi otto del mondo è una grande soddisfazione ma ancora non abbiamo fatto niente. Io l’avevo detto già: ‘Voglio giocare contro gli Usa’. Ci dobbiamo paragonare ai grandi e sognare non costa nulla.”

Quindi, le parole su Banchero che incrocerà quella che poteva essere la sua nazionale:

“Voleva giocare con l’Italia? Domani giocherà contro l’Italia. Cosa gli dirò? Niente, si deve agire da signori. Domani è una partita sul campo, lui è un grande campione e vorrà dimostrarlo. La mia è una battuta, ma sono rimasto molto dispiaciuto non tanto per la scelta degli Stati Uniti, ovvia e naturale, ma per le foto con la maglia, con il passaporto… però non rimpiango nulla, anzi forse ci ha fatto scoprire altri giocatori”.

