Mondiali basket 2023, Italia-Team USA: data, orario e dove vederla in TV e streaming

L’incredibile epilogo della giornata di ieri ha restituito una sfida davvero di livello per l’Italia di coach Pozzecco. Ai quarti di finale, infatti, gli azzurri dovranno affrontare Team USA che ha chiuso al secondo posto il suo girone di competenza, battuta nel pomeriggio di ieri dalla Lituania. In questo senso, dobbiamo ricordare che l’Italia non raggiungeva i quarti di finale di un mondiale di basket da 25 anni. Ecco perché si tratta di un traguardo davvero clamoroso.

Italia-Team USA: data e orario del quarto di finale

Il quarto di finale tra Italia e Team USA andrà in scena martedì 5 settembre alle 14.40 italiane. È quella la data da evidenziare in rosso per tutti gli appassionati di basket che non vedono l’ora, peraltro, di vedere in azione anche Paolo Banchero, eterno promesso agli azzurri prima di scegliere di rappresentare gli americani.

Dove vedere Italia-Team USA in diretta TV e streaming

La partita sarà visibile in diretta TV e streaming su diversi canali. In TV i canali a disposizione sono quelli di Sky Sport e Rai Sport, mentre per quanto riguarda lo streaming le piattaforme sono quelle di RaiPlay, SkyGO, NOW e Dazn.

Il programma completo dei quarti di finale ai mondiali basket 2023

Martedì 5 settembre

Ore 10:45 – Lituania – Serbia Ore 14:40 – ITALIA – STATI UNITI

Mercoledì 6 settembre

Ore 10:30 – Germania – Lettonia

Ore 14:30 – Canada – Slovenia

