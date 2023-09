NBA, Alex Antetokounmpo disputerà i training camp con i Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks stanno provando di tutto per convincere Giannis Antetokounmpo a firmare un’estensione contrattuale per i prossimi anni. Dopo aver rifiutato il rinnovo durante questa stagione, i Bucks proveranno a convincere Giannis nei mesi che verranno. Essendo molto legato alla famiglia, il greco apprezzerà il breve contratto offerto dalla franchigia del Wisconsin ad Alex, il più piccolo dei fratelli.

Secondo il giornalista di HoopsHype Michael Scotto, il fratello di Giannis avrebbe firmato un contratto con i Bucks. Nonostante i dettagli non siano stati ancora rivelati, è probabile che il giocatore disputerà i training camp, cercando di conquistare un posto nel roster entro la fine del mese.

Durante la scorsa stagione, il classe 2001 ha giocato con la franchigia affiliata in G-League dei Wisconsin Herd, mantenendo medie di 5.8 punti e 3.0 rimbalzi a partita. Dopo non essere stato scelto al draft 2001, Alex disputò la summer league con i Sacramento Kings. In seguito, disputò i training camp con i Toronto Raptors, prima di giungere i G-League.

I Bucks hanno appena siglato un two-way contract con TyTy Washington. Questo comporta che la franchigia non ha a disposizione un altro posto a roster per siglare un nuovo giocatore. Dunque, al termine dei training camp, il giocatore probabilmente tornerà nella lega cadetta per migliorare il proprio gioco.

Dopo la cocente eliminazione al primo turno dei playoff contro i Miami Heat, Milwaukee spera di riscattarsi prontamente. Dall’andamento della prossima stagione dipenderà la scelta di Giannis se restare o meno in Wisconsin. Staremo a vedere se l’ingaggio del nuovo coach Adrian Griffin darà gli effetti sperati.

Leggi anche:

NBA, Joe Lacob: “Siamo fiduciosi in merito al rinnovo di Klay Thompson”

NBA 2023-24, ecco tutti i record a rischio e le ricorrenze