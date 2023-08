Noah Lyles critica la NBA: “Chi vince il titolo è campione del mondo? Non credo”. Herro: “Qui ci sono i migliori”

Chi vince il titolo NBA è la squadra campione del mondo? È questa la solita definizione che in America danno alla compagine vincitrice del titolo. Questo perché partono da un assunto: la Lega a stelle e strisce concentra i migliori giocatori del globo, per cui non c’è bisogno di altra competizione contro altre squadre in circolazione come – ad esempio – la vincitrice dell’Eurolega.

Un auto-definirsi che è stato chiaramente criticato da Noah Lyles, fresco campione del mondo dei 100 e 200 metri a Budapest:

“La cosa che mi fa male di più è quando guardo le finali NBA e chiamano la squadra vincente ‘campione del mondo’. Cosa? Amo gli Stati Uniti, sia chiaro, ma gli Stati Uniti non sono il mondo. Noi, qui, siamo il mondo: qui ci sono tutte le nazioni del mondo, ognuno che gareggia per la propria bandiera. Non ci sono tutte queste bandiere in NBA.”

A stretto giro è arrivata la replica da parte di Tyler Herro, giocatore dei Miami Heat, il quale ha invece chiaro, tramite X, un concetto chiaro:

“La NBA è la miglior lega del mondo. Ecco perché i campioni vengono chiamati ‘campioni del mondo”

the nba is the best league in the world that’s why the champs are “world champs” 🤦🏻‍♂️ https://t.co/vg21oQUSrW — Tyler Herro (@raf_tyler) August 27, 2023

