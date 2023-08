Mondiali basket 2023, la programmazione completa su Sky Sport

Tutto pronto per la fase finale della FIBA Basketball World Cup 2023, i campionati mondiali maschili di pallacanestro, giunti alla 19^edizione e in programma dal 25 agosto al 10 settembre, da seguire su Sky e in streaming su NOW. Al via di questa edizione, che si terrà in tre nazioni (Giappone, Indonesia e Filippine), 32 nazionali, divise nella prima fase, dal 25 al 30 agosto, in 8 gironi da 4 squadre ciascuno.

Le prime 2 di ogni gruppo saranno ammesse alla seconda fase, anche questa a gironi, 4 in tutto, composti da altrettante squadre, in programma dal 31 agosto al 3 settembre. Tra le protagoniste, anche l’Italia del CT Gianmarco Pozzecco, impegnata nelle Filippine e inserita nel Gruppo A con Angola, Repubblica Dominicana e la nazionale di casa.

Tantissimi i match che verranno proposti su Sky e in streaming su NOW, fino a 3 partite al giorno, e con gli Azzurri sempre in diretta, anche con studi post partita e con finestre di approfondimento su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. La “squadra basket” di Sky Sport che racconterà il mondiale sarà composta da Flavio Tranquillo, Geri De Rosa, Andrea Solaini, Francesco Bonfardeci e Paolo Redi alle telecronache, affiancati nel commento da Davide Pessina (41 presenze in azzurro), Andrea Meneghin (106 partite con l’Italia e campione d’Europa nel 1999) e Matteo Soragna (141 presenze e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004).

Le partite dell’Italia saranno commentate dalle voci inconfondibili di Tranquillo e Pessina. Alessandro Mamoli sarà, invece, l’inviato a Manila, per interviste, news, curiosità, speciali, reportage, in particolare sugli Azzurri, e per i vari collegamenti dalla capitale filippina, anche con Sky Sport 24. Oltre ai post-partita dell’Italia, ogni giorno alle 18.45 su Sky Sport 24 uno “Studio Mondiali Basket”, alla cui conduzione si alterneranno Francesco Bonfardeci e Dalila Setti, farà il punto su quanto accaduto durante la giornata.

Quando giocherà la Nazionale Italiana?

La Nazionale Italiana esordirà sul parquet della Philippine Arena di Bocaue venerdì 25 agosto alle ore 10 affrontando l’Angola. Domenica 27 agosto, sempre alle 10, sarà la volta della Repubblica Dominicana, all’Araneta Coliseum di Quezon City, che ospiterà anche il match di chiusura degli Azzurri di questa prima fase, quello contro le Filippine, che si disputerà alle ore 14 di martedì 29 agosto.

Tre in tutto le città che faranno da palcoscenico a questa edizione della FIFA World Cup: Manila, con due impianti nei pressi della capitale delle Filippine, la Philippine Arena e l’Araneta Coliseum, Okinawa, in Giappone, e Giacarta, in Indonesia. Manila ospiterà anche le partite dai quarti alla finale. Sarà presente il meglio della pallacanestro e gli Stati Uniti saranno la squadra da battere, anche se nell’ultima edizione, Cina 2019, gli americani non sono riusciti ad arrivare nemmeno a medaglia. Da nazione campione in carica ci arriva, infatti, la Spagna.

Programmazione completa dei mondiali di basket 2023 su Sky Sport

Venerdì 25 agosto

Ore 10 ITALIA-Angola Sky Sport Summer e NOW

Ore 12.30 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Ore 14 Filippine-Repubblica Dominicana Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 Canada-Francia Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Sabato 26 agosto

Ore 10 Sud Sudan-Porto Rico Sky Sport Arena e NOW

Ore 14 Serbia-Cina Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.40 Stati Uniti-Nuova Zelanda Sky Sport Action e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Domenica 27 agosto

Ore 10 ITALIA-Repubblica Dominicana Sky Sport Summer e NOW

Ore 12.30 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Ore 10.30 Australia-Germania Sky Sport Arena e NOW

Ore 15.30 Francia-Lettonia Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Lunedì 28 agosto

Ore 13.30 Georgia-Slovenia Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.40 Grecia-Stati Uniti Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 Brasile-Spagna Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Martedì 29 agosto

Ore 14 ITALIA-Filippine Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 Canada-Lettonia Sky Sport Arena e NOW

Ore 16.15 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW

Mercoledì 30 agosto

Ore 10 Sud Sudan-Serbia Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 14 Cina-Porto Rico Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 18.45 “Studio Mondiali Basket” Sky Sport 24 e NOW