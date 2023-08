Mercato NBA, Los Angeles Lakers: pronto il rinnovo di contratto per Anthony Davis

Secondo le indiscrezioni raccolte da Dan Woike, giornalista in forza alla redazione del Los Angeles Times, i Los Angeles Lakers sarebbero sul punto di offrire ad Anthony Davis un rinnovo di contratto al massimo salariale.

Dal momento che i Lakers non saranno autorizzati a spingersi oltre i $186 milioni per ragioni di salary cap, il prodotto di Kentucky potrebbe presto firmare, proprio a quelle cifre, un accordo di natura triennale, andando a guadagnare $62 milioni a stagione. Come riferito da Bobby Marks di ESPN, in aggiunta, il front office della franchigia e l’entourage del giocatore cominceranno a trattare l’estensione in oggetto già a partire da questa sera, dopo che la NBA avrà aperto la sessione dei colloqui votati proprio ai prolungamenti contrattuali.

Anche qualora la trattativa dovesse risolversi in tempi brevi, Davis comincerà a percepire l’adeguamento sopracitato soltanto a partire dalla stagione 2025-2026. L’attuale contratto del lungo, infatti, in scadenza nel 2025 e destinato a fruttare al ragazzo ancora un totale di $84 milioni nelle prossime due stagioni, rimarrà inalterato fino al momento del sua evaporazione.

Trattasi dunque di un rinnovo “caudale”, che lascerà inalterato l’accordo preesistente e tratterrà Davis in California fino al termine della stagione 2027-2028.

