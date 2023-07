Mercato NBA, Dario Saric firma per un anno con i Golden State Warriors

Dario Saric, 12ª scelta assoluta al Draft NBA 2014, ha avuto un percorso piuttosto accidentato fin qui in NBA. Nei quintetti All-Rookie in occasione dell’annata d’esordio (2016-2017), il croato ha fronteggiato un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio, trovandosi costretto a saltare tutta la stagione 2021-2022. Lo scorso anno, dopo il rientro con la maglia della nazionale in estate, è tornato a calcare i parquet americani, con Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder (57 partite totali). Dall’autunno prossimo giocherà per i Golden State Warriors, che hanno raggiunto con l’atleta un accordo annuale. Lo scrive Adrian Wojnarowski di ESPN

