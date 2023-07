Summer League NBA, infortuni per Scoot Henderson e Amen Thompson

Un esordio da ricordare e da dimenticare. Portland Trail Blazers-Houston Rockets, in Summer League, finisce 99-100 con un buzzer beater di Jabari Smith. La terza e la quarta scelta assoluta del Draft 2023 (Scoot Henderson e Amen Thompson) hanno incantato Las Vegas dimostrando perché sono stati scelti così in alto. Salvo poi uscire entrambi anzitempo dal parquet per sfortunati infortuni.

Scoot Henderson, guardia dei Blazers, è stato costretto a uscire nel terzo quarto per un infortunio alla spalla destra. Secondo quanto riporta Chris Haynes di Bleacher Report, il prodotto di Ignite si sottoporrà a una risonanza magnetica per capire l’entità del danno. Sarebbe esclusa una lussazione alla spalla. Insomma, cauto ottimismo. Lo stesso Henderson non si è fermato a parlare con i media dopo la partita.

Amen Thompson, invece, ha subito una storta alla caviglia sinistra dopo aver tentato di stoppare un tiro sotto canestro nell’ultimo quarto. “Sono piuttosto dolorante“, ha commentato dopo la vittoria Thompson. “Ho bloccato il tiro e sono atterrato sul suo piede, storcendo la caviglia“. Adesso spetterà allo staff di di Houston stabilire se sarà in grado di tornare a giocare nella Summer League. La sua speranza è certamente quella. Domenica sul parquet lo attende la sfida con i Detroit Pistons, quindi con il gemello Ausar. E a precisa domanda sul fratello, Amen ha risposto deciso: “Non credo sia così forte“.

Entrambi i giocatori, comunque, hanno mostrato lampi impressionanti di talento per tutta la durata della partita. Henderson ha chiuso con 15 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Velocità, agilità e shot making erano davanti agli occhi di tutti. E così ha commentato la sua prestazione Herscu, allenatore di Portland in Summer League.

“Scoot è stato fantastico. Quando si inserisce nel pitturato, è davvero ottimo. Così come in difesa. Penso davvero che stasera abbia giocato con una buona energia”.

Thompson ha realizzato 16 punti, 4 rimbalzi, 5 assist, 3 rubate e 4 stoppate in 28 minuti. Ma i numeri non rendono onore alla prestazione. Incredibili la visione di gioco e l’abilità di sfruttare la sua stazza per fare il passaggio decisivo. Un giocatore che sembra pronto ai massimi livelli.

