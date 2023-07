Mercato NBA, Torrey Craig saluta Phoenix e firma con i Chicago Bulls

I Chicago Bulls hanno chiuso per Torrey Craig. L’ex giocatore dei Phoenix Suns – come riporta Adrian Wojnarowski – firmerà nelle prossime ore un contratto biennale al minimo salariale con il secondo anno in player option. Craig, 32 anni, è stato uno dei pochi pezzi in uscita dalla panchina dei Suns particolarmente affidabili durante la scorsa stagione dopo la trade che ha portato Kevin Durant in Arizona. Craig ha giocato 79 partite viaggiando con una media di 7.4 punti e tirando quasi con il 40% da 3 punti.

Craig è peraltro un buon difensore, potendo difendere su più posizioni e mostrando buoni miglioramenti come tiratore da dietro l’arco. È stato importante nella serie del primo turno di Phoenix contro i LA Clippers, viaggiando con il 55.6% da 3 punti.

