Mercato NBA, Mason Plumlee firma con i Los Angeles Clippers

Mason Plumlee ha accettato un contratto annuale da 5 milioni di dollari per tornare ai LA Clippers. Plumlee ha deciso di fare ritorno a Los Angeles nonostante le maggiori offerte economiche ricevute da altre franchigie. Il 33enne arriva da una stagione di tutto rispetto in cui ha registrato numeri più alti in carriera in termini di punti (12.2 di media) e rimbalzi (9.7) come centro titolare per gli Charlotte Hornets prima di essere ceduto alla trade deadline ai Clippers.

Plumlee si è distinto uscendo dalla panchina di Los Angeles ed è stato particolarmente efficace nei Playoff, registrando una media di 8.2 punti con l’87.5% di realizzazione dal campo. Una delle principali aree di crescita della scorsa stagione è stato il tiro libero: dopo aver tirato con il 40% ai tiri liberi nel 2021-22, Plumlee ha segnato il 63.6% dalla linea della carità la scorsa stagione e il 77.2% nelle sue 23 partite con i Clippers.

