Mercato NBA, Domantas Sabonis rinnova con i Sacramento Kings: 217 milioni per lui

Il frontcourt dei Sacramento Kings vedrà ancora protagonista anche Domantas Sabonis, che ha rinegoziato una ricca estensione quadriennale del contratto, originariamente in scadenza 2024. Percepirà oltre 30 milioni nella prossima stagione, arrivando a guadagni per 217 milioni nell’arco dei cinque anni. Il lungo è stato uno dei protagonisti in positivo della stagione 2022/2023 conclusasi al primo turno Playoff contro i Golden State Warriors.

