Crypto.com tra qualche giorno chiuderà una parte della sua attività: una notizia che, all’inizio, ha riguardato anche i tifosi dei Los Angeles Lakers, curiosi di sapere il futuro del nome dell’arena. La Crypto.com Arena rimarrà tale per la delusione dei nostalgici che speravano, magari, in un ritorno allo Staples Center.

New story: https://t.co/RbGGF9XJog’s business change will not affect the naming rights agreement for https://t.co/RbGGF9XJog Arena, sources told ESPN https://t.co/d2oXe3Se4v — Dave McMenamin (@mcten) June 9, 2023

Crypto.com – Lakers, nessun cambio di nome dell’arena

Come scrive Dave McMenamin di ESPN, la chiusura di una parte dell’attività di Crypto.com non comporterà un possibile cambio di nome dell’arena dei Los Angeles Lakers. Era il 2021 quando Crypto.com acquistò i diritti di denominazione per cambiare il nome da Staples Center a Crypto.com Arena: 700 milioni di dollari nelle casse di Anschutz Entertainment Group (AEG) per avere il suo nome sull’arena dei Lakers per i prossimi 20 anni.

Crypto.com chiuderà la parte di istitutional exchange negli Stati Uniti, mentre le altre attività – tra cui l’acquisto e la vendita di cryptovalute – continueranno ad operare.

Non cambierà il nome della casa dei Lakers e di altre squadre, tra cui dei Clippers, delle Sparks e dei Los Angeles Kings, squadra NHL.

