NBA, LeBron James dopo la sconfitta: “Montagna da scalare, ma la serie non è finita”

Nella notte i Los Angeles Lakers non hanno potuto far niente contro il quarto quarto clamoroso registrato da Jamal Murray. I gialloviola, rimasti avanti per gran parte del match, hanno subito la furia del play di Denver il quale ha segnato 23 punti nell’ultimo parziale. Una prestazione eccezionale che ha però tagliato le gambe ai californiani, ora sotto 0-2 nella serie contro i Nuggets.

LeBron James, al termine del secondo appuntamento, ha parlato in questa maniera rispetto al deficit accumulato. Ora si sposta tutti in quel di LA, dove i gialloviola non possono assolutamente sbagliare. Il rischio è quello di veder sfumare le possibilità di accesso alle NBA Finals 2023. Servirà sangue freddo e una qualità ancor più alta:

“Questo non è il torneo NCAA, qui avanza chi arriva per primo a quattro vittorie. Abbiamo l’opportunità di tornare a casa e giocare una grande pallacanestro davanti al nostro pubblico. Fino a quando una squadra non ti batte quattro volte hai sempre l’opportunità di uscirne fuori vincente. Questa è la fiducia che dobbiamo avere: sappiamo che abbiamo una montagna difficile da scalare, ma abbiamo l’opportunità di giocare la nostra miglior partita della serie in gara-3”

Durante il match dobbiamo segnalare una piccola distorsione alla caviglia per il nativo di Akron che ha però tranquillizzato i tifosi dei Lakers riguardo ad una sua possibile assenza/presenza in Gara 3:

“Sarò pronto per sabato sera. Non è niente che possa impedirmi di giocare”.

