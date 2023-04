NBA, qualche numero sulle partite di stanotte

Le partite di stanotte hanno regalato molte emozioni. I Lakers hanno travolto i Grizzlies sul punteggio di 125-85 e sono arrivati alle semifinali di conference per la prima volta dal 2020. Poco prima, nel derby californiano i Sacramento Kings hanno raccolto una vittoria fondamentale al Chase Center e hanno portato la serie contro gli Warriors a Gara 7. Vi proponiamo alcuni dati delle due partite, raccolti da ESPN Stats & Info, profilo di ESPN in cui vengono elencate statistiche di NBA e non solo.

Partiamo dalla prima delle due partite, la sfida tra Sacramento e Golden State. I Kings ospiteranno una Gara 7 di Playoff per la terza volta nella storia della franchigia. La prima volta risale alle NBA Finals del 1951, quando gli attuali Kings erano ancora i Rochester Royals. Il 21 aprile di quell’anno l’Edgerton Park Arena di Rochester ospitò l’ultima sfida delle Finals contro i Knicks. Vinsero proprio i Royals, e quello rimane l’unico titolo NBA nella storia della franchigia. La seconda volta è molto più vicina: sono le Western Conference Finals del 2002 contro i Lakers. Sacramento aveva chiuso la stagione regolare con il miglior record della lega, ma si dovette arrendere nonostante le presenze di Webber, Stojakovic , Mike Bibby e non solo.

Importante statistica anche per De’Aaron Fox. La stella dei Kings ha segnato almeno 20 punti in tutte e sei le sue prime partite ai Playoff, e ha pareggiato Oscar Robertson per la striscia più lunga all’esordio nella storia della franchigia.

Nella vittoria dei Lakers in casa contro Memphis, Anthony Davis è diventato il primo giocatore dei gialloviola dai tempi di Pau Gasol (gara 7 contro Denver nel 2012) a mettere a referto 10 punti, 10 rimbalzi e tre stoppate in un tempo. Quella era stata anche l’ultima volta in cui i Lakers avevano chiuso una serie Playoff in casa. Il successo con 40 punti di distacco rappresenta la vittoria decisiva per una serie Playoff con margine più alto per LeBron James. Quella precedente risaliva alle semifinali di conference del 2018 contro Toronto, quando i Cavs avevano vinto la gara decisiva con 35 punti di vantaggio.

