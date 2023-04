NBA, Perkins risponde a Giannis: “La stagione dei Bucks è stata un totale fallimento”

Al termine della gara-5 che ha sancito l’eliminazione dei Milwaukee Bucks per mano dei Miami Heat nel primo turno dei Playoff, Giannis Antetokounmpo (38 punti e 20 rimbalzi per lui) si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle incessanti domande dei giornalisti presenti.

Quando gli è stato chiesto da un reporter di The Athletic se la stagione dei Bucks fosse da considerarsi fallimentare, “The Greek Freak” ha iniziato a scuotere la testa sbuffando, prima di pronunciare queste parole:

“Mi hai fatto la stessa domanda lo scorso anno, Eric. Per caso tu ricevi una promozione ogni anno nel tuo lavoro? Non credo, quindi consideri il tuo lavoro un fallimento ogni volta che non accade? Direi di no. Ti impegni per ottenere altri risultati, per prenderti cura della tua famiglia, comprare una casa e tante altre cose. Non è un fallimento, ma è un passaggio necessario per provare a vincere. Michael Jordan è stato 15 anni in NBA, ha vinto sei titoli: gli altri nove anni sono stati un fallimento per caso? Mi state davvero dicendo questo? Perché mi fate questa domanda? Dovete capire che nello sport non esiste la logica del fallimento. Ci sono i giorni buoni e quelli meno buoni, a volte riesci a vincere e altre no. Ci sono momenti in cui capisci che è il tuo turno e altre volte no. Questo è lo sport: non puoi sempre vincere, vincono anche gli altri. E quest’anno vincerà qualcun altro”.

Per molti addetti ai lavori il discorso proclamato dal fuoriclasse di Sepolia è da considerarsi una vera e propria lezione di sport. Tra questi, però, non figura il nome di Kendrick Perkins.

L’ex giocatore NBA, ora analista per ESPN, ogni volta che apre bocca non è mai banale e questa volta risponde senza mezzi termini al numero 34 dei Bucks:

“È serio Giannis? È stato un completo fallimento. Miglior record nella NBA, i favoriti per vincere tutto e perdono contro l’ottava classificata che è entrata ai Playoff dopo essere passata dai Play-In, che non aveva nemmeno il suo terzo miglior giocatore. Leggo commenti ovunque di gente che dice: ‘Giannis è il perfetto esempio di quello che ci serve, è il volto della NBA’. Ma stiamo parlando di sport, competizione e quando hai aspettative che non rispetti, hai fallito. Non giriamoci troppo intorno: se fosse successo lo stesso a Steph, KD o LeBron sarebbe stato detto altro”.

Per i Milwaukee Bucks è quindi già tempo di pensare alla prossima stagione dopo la deludente eliminazione arrivata in questi Playoff NBA.

Are we SERIOUS? The Bucks season was a Complete Failure! Are we buying Giannis’s cop out press conference last night? I’m not. Carry the hell on… pic.twitter.com/YZVH2VOiZa — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 27, 2023

