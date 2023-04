NBA, Joel Embiid in dubbio per Gara 1 contro i Boston Celtics

Mentre i Boston Celtics eliminavano gli Atlanta Hawks dai Playoff, qualificandosi alle semifinali di Conference, i loro prossimi sfidanti hanno un potenziale problema. I Philadelphia 76ers non hanno ancora annunciato se Joel Embiid potrà scendere in campo per Gara 1 della serie con Boston. Il centro camerunense ha sofferto una distorsione al ginocchio in Gara 3 della serie contro Brooklyn, e non aveva giocato nell’ultima partita. Lo sweep ha permesso ai Sixers di far riposare il favorito per il premio di MVP, ma le sue condizioni non sono in netto miglioramento.

Ieri Doc Rivers ha detto che, mentre la squadra si allenava nelle strutture in New Jersey, Embiid stava sostenendo una visita medica. Rivers ha detto ai giornalisti di non sapere le condizioni di salute del numero 21 di Phila:

“Non posso fare altro che aspettare. Mi chiameranno più tardi e mi diranno a che punto è”

Per Philadelphia sarebbe ovviamente fondamentale ritrovare al più presto possibile un Joel Embiid in condizione. Embiid ha chiuso la regular season con 33.1 punti e 10.2 rimbalzi di media, ed è stato il miglior realizzatore della NBA per la seconda stagione consecutiva. Nella serie contro i Nets ha giocato le prime tre partite. Complici le attenzioni della difesa avversaria, che tendeva a raddoppiarlo quando aveva la palla in mano, ha segnato solo 20 punti di media, ma ha catturato 11.3 rimbalzi, e ha tirato con il 46.2% dal campo e un complessivo 23/24 ai liberi.

In Gara 3 ha subito una distorsione al ginocchio provando a contrastare una penetrazione di Cam Johnson, ed è stato costretto a saltare Gara 4 della serie. I Sixers sono comunque riusciti a vincere e hanno così fatto cappotto, avanzando subito alle semifinali di Conference. Il prolungarsi della sfida tra Hawks e Celtics ha permesso a Philadelphia di affrontare con più calma il recupero della loro stella. La prima partita delle semifinali tra Phila e Boston è in programma per la settimana prossima, nella notte italiana tra lunedì e martedì.

