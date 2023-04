NBA, Dirk Nowitzki su Kobe Bryant: “Mi telefonò per chiedermi di unirmi ai Lakers”

Nel corso di una intervista rilasciata a Rachel Nichols, Dirk Nowitzki ha parlato del suo rapporto con Kobe Bryant e della famosa telefonata ricevuta dallo stesso Black Mamba nel corso di una offseason per chiedergli di unirsi ai Los Angeles Lakers. Il tedesco, il quale ha sempre ribadito il suo apprezzamento verso la leggenda gialloviola, rifiutò rispettosamente la proposta avanzata. Queste le sue parole che raccontano come andarono nello specifico le cose:

“La telefonata di Kobe? Fu un onore riceverla perché non ho mai fatto segreto del fatto di essere un suo grandissimo tifoso, tanto che ancora oggi lo considero il miglior giocatore contro cui io abbia mai giocato, in tutta la mia carriera. Per questo motivo mi fece molto piacere ricevere la sua telefonata: voleva sapere se fossi interessato a unirmi a lui ai Lakers, ma gli risposi che ero sempre stato a Dallas e mi sarebbe piaciuto finire qui la mia carriera – cosa che poi effettivamente è successa – e che sono felice di aver fatto. Penso che da quel momento Kobe mi rispettò ancora di più”