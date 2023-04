NBA, coach Spoelstra commenta la prestazione di Jimmy Butler: “E’ un agonista”

Un po’ a sorpresa, complice l’infortunio di Giannis che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la sfida, i Miami Heat hanno vinto gara 1 del primo turno di Playoff contro la squadra con il miglior record della NBA, i Milwaukee Bucks. Il protagonista della serata per la squadra della Florida è, ancora una volta, Jimmy Butler. Dopo un play-in in chiaroscuro, l’ex Chicago e Minnesota si è rifatto nella partita di ieri, e ha chiuso con 35 punti e 11 assist.

Il suo head coach Erik Spoelstra, che dalla panchina di Miami ha avuto modo di guidare alcuni dei migliori giocatori degli ultimi anni, ha commentato così la prestazione della sua stella:

“E’ un brillante agonista, e gioca così in entrambe le metà del campo. Ha un senso innato per fare ciò che è necessario in ogni momento della partita. Ovviamente avevamo bisogno di un aiuto in attacco, un innesco, qualcosa che ci potesse dare la carica, soprattutto quando avevamo scoperto che Tyler [Herro, fuori per la frattura del polso] non sarebbe tornato in campo. E Jimmy ha fatto tutto questo in un sacco di modi diversi”

Le assenze di Giannis da una parte e Herro dall’altra hanno stravolto la partita, e Butler è stato il più bravo ad adattarsi. Ha chiuso la serata con 15/27 di tiro dal campo, e ai microfoni dei giornalisti ha parlato della sua performance:

“Mi limito a controllare quello che posso controllare, gioco a pallacanestro nel modo giusto, a prescindere da chi ci sia in campo nella mia squadra o tra gli avversari. Rimango sempre aggressivo. Faccio in modo che i miei ragazzi possano prendersi i loro tiri e difendo come sono in grado di fare. Faccio tutto quello di cui c’è bisogno per portare a casa la vittoria”

