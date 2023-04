Jayson Tatum applaude l’approccio Celtics ai Playoff NBA: “Concentati dall’inizio”

Miglior iniezione di fiducia possibile per i Boston Celtics, che sul parquet del TD Garden hanno messo immediatamente in chiaro i rapporti di forza nella serie Playoff tra numero 2 e numero 7 nella Eastern Conference. Poche contromisure per gli Atlanta Hawks, precipitati a -30 all’intervallo (74-44). Un cuscinetto importante che i biancoverdi hanno prima costruito e poi amministrato fino all’ultima sirena.

Jayon Tatum carica i Celtics, consapevolezza la parola d’ordine ai Playoff NBA

Il numero 0 ha colto ottimi segnali dalla performance collettiva e non ha esitato a evidenziarli in conferenza stampa al termine del match:

“Siamo stati concentrati fin dall’inizio, sui due lati del campo, dalla prima giocata. JB [Jaylen Brown] ha vanificato il ‘consegnato’ con la rubata. Abbiamo imposto un tono alla gara, partendo proprio da lì. Non abbiamo perso la leadership, eravamo sopra di 30 a metà gara. Gli avversari hanno ridotto il divario a 12, 13 lunghezze, ma ci sta, sono i Playoff e di fronte troviamo un’ottima squadra. Ci aspettiamo parziali, molti sono stati autoinflitti, frutto di palle perse e layup sbagliati, ma abbiamo risposto. Io sono consapevole che devo tenere la testa sulla partita. Non so quante volte sono andato al ferro, ma ho tirato solo due liberi, con un minuto rimasto da giocare. Capita, è una di quelle serate, non può sempre andare a tuo favore, specialmente con gli arbitri.”

