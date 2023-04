NBA Playoff 2023, i Lakers passano a Memphis: 29 di Hachimura, bene anche AD e LeBron James

Prima partita di postseason e prima vittoria per i Los Angeles Lakers. La compagine californiana ha giocato una partita solida, 48 minuti di livello in cui i Lakers hanno regolato gli avversari, rispondendo – sempre – colpo su colpo, prima della fuga nell’ultimo quarto. Gli ospiti hanno sin da subito comandato il match con un buon Anthony Davis, mentre i padroni di casa hanno più volte ricucito ogni strappo senza troppi problemi. Brivido per Anthony Davis che a circa 1 minuto dalla fine del primo tempo è uscito dal parquet tenendosi il gomito. Allarme rientrato dopo un rapido esame medico.

Nel secondo tempo Rui Hachimura ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco, cominciando a segnare triple su triple, attaccando a ripetizione la difesa avversaria. Memphis è rimasta a contatto fino all’ultima frazione, con un Jaren Jackson Jr. che scollina quota 30 punti che deve sopperire all’assenza prematura di Ja Morant. Quest’ultimo ha lasciato la contesa dopo un contatto in area con Anthony Davis: nuovo infortunio alla mano destra per il playmaker. I Lakers hanno quindi approfittato della situazione, registrando un parziale sanguinoso di 15-0: devastante Austin Reaves che realizza una tripla e attacca il ferro a ripetizione. Memphis non ha una risposta e Anthony Davis chiude definitivamente il match.

La compagine allenata da Ham fissa Gara 1 con il risultato di 128-112. Da segnalare i 29 di Hachimura (5/6 dall’arco), 23 punti di Austin Reaves, 22 punti e 11 rimbalzi di LeBron James, 27 punti e 12 rimbalzi per un immenso Anthony Davis.

Highlights Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies | Gara 1

