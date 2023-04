NBA, Cam Whitmore di Villanova si dichiara eleggibile per il Draft 2023

Come rivelato dal giocatore stesso in una recente intervista esclusiva concessa a Shams Charania di The Athletic, Cam Whitmore ha deciso di rendersi ufficialmente eleggibile in vista del Draft NBA 2023.

Il nativo di Odenton, che ha appena concluso la sua stagione da freshman con la maglia dei Villanova Wildcats, non continuerà quindi il proprio percorso universitario, lasciandosi alle spalle la NCAA dopo un solo anno di esperienza. Whitmore, insignito del premio di Big East Freshman of the Year a fronte delle ottime prestazioni fornite sul campo(12.5 punti e 5.3 rimbalzi di media a partita), gode certamente di ottima considerazione presso gli scout NBA, specie in relazione alla sua fisicità e alla spiccata intelligenza che spesso dimostra nell’occupazione degli spazi. Non a caso, infatti, egli occupa l’ottava posizione dell’ultima simulazione Draft pubblicata da ESPN.

Di seguito, le parole confidate dal ragazzo a Shams Charania:

“Dopo averne parlato a lungo con i miei genitori, anche per evitare di giungere a conclusioni affrettate e potenzialmente nocive per il mio percorso di crescita, ora posso comunicarlo: mi dichiaro ufficialmente eleggibile per il Draft NBA 2023. Si tratta di un sogno che sta per diventare realtà e io non posso che essere orgoglioso di tutti i sacrifici fatti in passato per arrivare a questo punto. Voglio senz’altro ringraziare lo staff tecnico di Archbishop Spalding High School e tutte le cariche dell’università di Villanova per avermi preparato al grande salto tra i professionisti”.

Conclude Whitmore:

“Avrò tanto da imparare in NBA, ma sono certo di poter far valere sin da subito i miei punti di forza, soprattutto in difesa. Nella metà campo avversaria, invece, dovrò essere molto coraggioso e intraprendente, dimostrando di poter creare dal palleggio anche nelle situazioni più delicate. La NBA non lascia spazio all’indecisione”.

