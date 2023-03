Partita avvincente quella di questa notte tra i Miami Heat e gli Utah Jazz, dove sono i primi ad avere la meglio grazie ai 24 punti di Butler. Grande serata per Simone Fontecchio che, nonostante la sconfitta, trova il suo career-high: 23 punti, cinque rimbalzi e un assist per l’azzurro.

🇮🇹 a 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫-𝐡𝐢𝐠𝐡 23 points for SIMONEFONTECCHIO 🇮🇹 #TakeNote | @zionsbank pic.twitter.com/gAXri8E4v1

Un grande obiettivo raggiunto da Simone Fontecchio, che nelle ultime partite ha visto più volte il campo ed è riuscito a esprimersi al meglio. Nel post partita l’azzurro commenta così la sconfitta contro Miami e la sua prestazione:

“Purtroppo non siamo riusciti a portarci a casa la vittoria, ma abbiamo combattuto fino alla fine: ci dispiace per la sconfitta, ma guardiamo con ottimismo alle prossime partite. Nel primo tempo ho trovato più spazio, nel secondo ho giocato meno ma poco importa: sono sempre contento quando riesco ad aiutare la squadra. Più gioco, più i compagni mi cercano e più riesco a dare il mio contributo: so che ancora devo adattarmi allo stile di gioco NBA, ma ce la sto mettendo tutta”