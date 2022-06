Paolo Banchero e l’eredità di coach Krzyzewski a Duke: tutti i giocatori chiamati al Draft NBA

Paolo Banchero, Mark Williams, AJ Griffin, Wendell Moore Jr., Trevor Keels. La splendida cinquina in uscita da Duke chiamata al Draft NBA 2022 corona il successo nel recruiting di Mike Krzyzewski. Per John Scheyer, che dal prossimo anno prenderà il posto di coach K sulla panchina dei Blue Devils, l’asticella è posta molto in alto.

Una serie di tweet del nuovo capo programma in cui si ricorda il peso di un’eredità da portare avanti con orgoglio e responsabilità:

73 Draft Picks. 43 First-Round Picks. 29 Lottery Picks. 4 #1 Overall Picks.

As I reflect on the NBA Draft, it’s another reminder of the incredible run that Coach K and Duke have had in helping young men reach their ultimate dream – hearing their names called on draft night.

— Jon Scheyer (@JonScheyer) June 26, 2022