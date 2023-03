NBA, Kyrie Irving firma 33 punti e affonda i Jazz

I Dallas Mavericks sono riusciti a prevalere sugli Utah Jazz (120-116), ieri notte. Merito soprattutto di Kyrie Irving, che ha deciso l’ultimo quarto con 17 punti (chiudendo con 33 punti, 8 assist e 6 rimbalzi in 39 minuti).

Prima, con 2:33 sul cronometro dell’ultima frazione di gioco, mettendo una tripla pesante e dando ai suoi un vantaggio di 4 punti (112-108). Poi guidando la squadra all’allungo finale (115-108) e aiutandola a controllare la partita.

Nel post partita, riferendosi al quarto quarto, dove adesso ha una media di 9.4 punti, Irving ha dichiarato:

“Amo le sfide. Vedere dove sono le gambe dei giocatori, dove sono mentalmente. Vedere quali squadre si attengono al piano partita.”

Opinione condivisa anche dal suo coach, Jason Kidd:

“Ama quei momenti. Ama vincere. Ama aiutare la sua squadra a vincere.”

Ottimo anche il contributo di Tim Hardaway Jr., che ha aggiunto 24 punti dalla panchina (7-9 da tre). Leggermente sottotono Luka Doncic, che malgrado 29 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, non ha segnato nell’ultimo quarto.

I Mavs chiudono una serie di sei partite casalinghe con un record di 3-3 (3-5, con Doncic e Irving in quintetto). Attualmente al quinto posto della Western Conference (34-32), i texani affronteranno in back-to-back i New Orleans Pelicans.

