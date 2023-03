NBA, Anthony Edwards non ha dubbi: “Joel Embiid è l’MVP della lega”

Un’altra prestazione maiuscola per Joel Embiid, che ieri notte ha aiutato i suoi Philadelphia 76ers ad affondare i Minnesota Timberwolves (117-94). Al Target Center di Minneapolis, il centro camerunese ha chiuso con 39 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate.

La squadra di coach Doc Rivers era priva di James Harden, in panchina per un problema al piede sinistro. Ma i Sixers hanno potuto comunque contare su un ottimo Tyrese Maxey (27 punti) e un solido contributo della panchina (soprattutto House, Niang e Milton).

L’impatto decisivo è arrivato però da Embiid, che sulla fine del secondo quarto (vinto 34-18) ha favorito un parziale di 15-0. Vantaggio incrementato nel terzo (dove ha realizzato 22 punti) e nel quarto quarto, grazie al suo dominio in attacco (chiuderà anche con 9-9 ai liberi e 4-4 da tre).

Una performance mostruosa per il N.21, l’ennesima della sua stagione. Non è un caso che Anthony Edwards, stella dei Wolves e miglior giocatore degli sconfitti (con 32 punti), lo abbia elogiato apertamente dopo la partita.

“Bisogna riconoscerlo: è l’MVP della lega.”

I Sixers chiudono la serie di partite in trasferta con un solido 4-1, che porta il record complessivo a 43-22. Attualmente al terzo posto della Eastern Conference, a due vittorie dai Celtics, Philadelphia adesso dovrà affrontare i Portland Trail Blazers e i Washington Wizards (entrambe in casa) e i Cleveland Cavaliers (in trasferta).

