Mercato NBA, Bucks vicini a firmare Goran Dragic

Secondo ESPN, i Milwaukee Bucks sono i favoriti per firmare Goran Dragic. Dragic ha giocato la stagione 2022-23 con i Bulls, ma il 28 febbraio si era accordato per il taglio con la squadra di Chicago. Ieri è finito il suo periodo nei waivers, e già nella giornata di oggi si incontrerà con il front office dei Bucks per trovare un accordo formale per il resto della stagione. La capolista della Eastern Conference ha inoltre momentaneamente confermato a roster Meyers Leonard con un altro contratto da dieci giorni.

Nelle 51 partite giocate con i Bulls quest’anno, Goran Dragic ha giocato una buona stagione, anche se è ormai chiaro che gli anni avanzano. A maggio compirà 37 anni, e in questa stagione le sue medie e il suo utilizzo sono calati. Dragic ha viaggiato a 6.4 punti e 2.7 assist di media a partita in 15 minuti. Le sue statistiche al tiro sono invece di ottimo livello, perché ha percentuali del 42.5% dal campo e 35.2% da tre.

Dragic era dato vicino a firmare con Milwaukee già lo scorso anno, quando alla fine si era però accasato ai Brooklyn Nets. I campioni del 2021 sono ora molto interessati a trovare un accordo con il playmaker sloveno, di cui apprezzano particolarmente la mentalità da leader, che ha dimostrato soprattutto con la maglia della nazionale, e le abilità con cui potrà aiutare la squadra nei Playoff in uscita dalla panchina.

Durante gli anni a Phoenix e a Miami, Dragic era considerato uno dei migliori dell’intera NBA nel suo ruolo. Nelle ultime stagioni, con l’avanzare dell’età le sue doti sono ovviamente calate, ma può ancora essere preziosissimo per una squadra con grandi ambizioni come i Bucks. La sua esperienza sarà fondamentale nello spogliatoio, così come lo saranno i minuti in campo che saprà ritagliarsi nella rotazioni di Milwaukee.

