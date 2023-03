NBA, Kevin Durant pronto ad esordire con Phoenix domani notte

Sembra che siano passati secoli da quando Kevin Durant ha effettivamente calpestato un parquet NBA, ma il suo debutto con un’uniforme dei Phoenix Suns è finalmente alle porte. Il giocatore dovrebbe scendere in campo contro gli Charlotte Hornets domani notte ore 1.00 italiane, per quella che sarà la sua prima partita dopo quasi due mesi di stop a causa di un problema fisico.

KD si è unito a Phoenix circa tre settimane fa, dopo una trade improvvisa con i Brooklyn Nets che in poche ore hanno dovuto dire addio anche a Kyrie Irving. Durant si è unito a Devin Booker, Chris Paul e Deandre Ayton in quella che potrebbe essere un’ultima opportunità per Phoenix di vincere un titolo NBA. L’ex Warriors – lo ricordiamo – era scontento della direzione che stava prendendo la franchigia dei Nets. Nel frattempo, Phoenix, sebbene sia stata di gran lunga la migliore squadra della stagione regolare nella stagione 2021-22, sta cercando di ritrovare se stessa, per quella che potrebbe essere una corsa ai Playoff da sottolineare. Si tratta davvero di una occasione più unica che rara per i Suns che possono contare sulla presenza di diverse stelle in roster solo per pochi mesi. Poi sarà nuovamente offseason, con il mercato NBA alle porte che potrebbe regalare nuove sorprese

