NBA, Damian Lillard sottoposto a test antidroga dopo i 71 punti: “Siete seri?”

Domenica notte Damian Lillard ha fatto la storia. La sua prestazione da 71 punti contro gli Houston Rockets (131-114), record personale e di franchigia, è diventata l’ottava più alta di sempre (insieme a quelle di Donovan Mitchell, Elgin Baylor e David Robinson).

Un motivo di grande orgoglio per il leader dei Portland Trail Blazers, che però dopo la partita ha avuto un “drug test”. Lillard ne ha parlato domenica, nel postpartita, dicendosi alquanto stupito.

“Sinceramente ho pensato: ‘Siete seri?’. Ho fatto i test delle urine ieri e ora mi prelevano il sangue? Per la prima volta in carriera? Non potevo crederci. Anche perché sanno bene che ho paura degli aghi. Ho molti tatuaggi, è vero… ma non è la stessa cosa.”