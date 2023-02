Ja Morant frena dopo successo sui Nuggets nella notte NBA: “Solo bella vittoria”

Quando si affrontano le prime della classe in una delle due Conference NBA, la tentazione è quella di leggere nelle pieghe della partita un significato ulteriore, tanto più alle porte di marzo quando si comincia a intravedere il traguardo Playoff. I Memphis Grizzlies di Ja Morant hanno battuto i Denver Nuggets portandosi a cinque partite piene di distanza dalla vetta, ma restano con i piedi per terra.

Ja Morant e coach Jenkins si fanno portavoce dell’atmosfera all’interno dello spogliatoio:

L’allenatore ha poi sottolineato:

“Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Domani sarà giorno di riposo, lunedì ci alleneremo forte. Poi una sfida difficile con i Lakers e un giro di trasferte duro. Non sono preoccupato da dichiarazioni d’intenti, mi interessa trovare la nostra miglior versione possibile, presto o tardi. Me lo sentirete ripetere molte volte probabilmente in queste due, tre settimane.”