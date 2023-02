NBA, che punteggio! I Kings battono i Clippers per 176-175

Una partita che entrerà nella storia: stanotte i Sacramento Kings hanno battuto i Los Angeles Clippers sul gargantuesco punteggio di 176 a 175. La sfida si è conclusa dopo due overtime, che l’hanno resa la seconda partita della storia NBA per punti segnati. Il record appartiene a Detroit-Denver del 13 dicembre 1983, che finì 186-184 dopo tre tempi supplementari. Il miglior realizzatore della serata è stato Malik Monk, che ha registrato il suo nuovo career high con 45 punti in 41 minuti, tirando 15/24 dal campo e 6/12 dall’arco. A fine partita, l’ex giocatore di Lakers e Hornets ha parlato dell’atmosfera della serata:

“E’ stato divertente, l’atmosfera era pazzesca. Vedere tutti i fan dei Kings presenti qui è stato fantastico. E anche la nostra panchina. Ci siamo impegnati fino alla fine. Siamo andati sotto di 10 o 12 a un certo punto nel quarto quarto, ma abbiamo recuperato. Abbiamo tenuto la testa alta, e sapevamo che potevamo rimontarli”

Per la vittoria dei Kings è stato decisivo come al solito il contributo di De’Aaron Fox, che ha messo a referto 42 punti e 12 assist. L’All-Star di quest’anno ha poi segnato il canestro del sorpasso nel finale, quando mancavano 36 secondi alla fine, e ha così consegnato ai suoi la vittoria.

Ottima serata realizzativa anche per Kawhi Leonard, migliore dei suoi con il season high da 44 punti arrivato con un ottima prestazione al tiro (16/22 dal campo, 6/9 da tre e 6/6 dalla lunetta). Anche l’altra stella dei Clippers, Paul George, ha avuto delle statistiche interessanti, e ha concluso l’impegno in casa con una doppia doppia da 34 punti e 10 rimbalzi. Per Westbrook, all’esordio con l’altra squadra losangelina, 17 punti e 14 assist in 39 minuti sul parquet. A fine partita, Tyronn Lue ha commentato così l’esordio dell’ex giocatore dei Lakers:

“Penso che abbia giocato molto bene. Sta ancora imparando il nostro attacco, dove i suoi nuovi compagni vogliono la palla, i nostri schemi e altre cose del genere. Ma penso che abbia fatto un ottimo lavoro”

