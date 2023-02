NBA All-Star Game 2023, LeBron James esce per un infortunio alla mano: le sue condizioni

Infortunio alla mano per LeBron James. Durante l’intervallo dell’All-Star Game del 2023, la NBA ha annunciato che la superstar dei Los Angeles Lakers non sarebbe tornata in campo dopo aver subito una contusione alla mano destra. Capitano e più votato della Western Conference, James ha segnato 13 punti e aggiunto quattro assist in 14 minuti del primo tempo. Si trattava della sua 19esima presenza (da record) all’All-Star Game.

Il tre volte MVP della gara delle stelle NBA, si è fatto male durante un tentativo di stoppata. James ha incastrato la mano nel ferro, nel tentativo di andare a stoppare un layup di Pascal Siakam all’inizio del secondo quarto. La stella dei Lakers ha quindi provato una tripla sul possesso successivo della partita ed è rimasto in campo per altri sei minuti.

Infortunio LeBron James, le sue parole

Subito dopo il match, LeBron James ha provato a rassicurare i suoi tifosi con queste dichiarazioni

“Avevo promesso a coach Michael Malone un’azione difensiva seria, visto che lui ci tiene molto alla difesa come so bene dai miei anni insieme a lui a Cleveland. Purtroppo però quando ho provato a stoppare in chasedown ho finito per stamparmi sul ferro e procurarmi questo infortunio. Non è niente di grave comunque, non ne sono preoccupato: sono rimasto fuori solo per precauzione”.

LeBron catches his pinky on the rim and is out of the All-Star game with an injury pic.twitter.com/wffj9doo2J — hoops bot (@hoops_bot) February 20, 2023

Leggi Anche

NBA All-Star Game 2023, vince il Team Giannis: Jayson Tatum 55 punti è l’MVP di serata

Mercato NBA, Kevin Love si unisce ai Miami Heat insieme a Cody Zeller

NBA, Adam Silver contrario alle richieste di trade; le repliche di Irving e Durant