NBA All-Star Game 2023, vince il Team Giannis: Jayson Tatum 55 punti è l’MVP di serata

Per la prima volta dall’introduzione del sistema dei capitani, LeBron James – il cui record fino ad allora era stato di 5-0 – ha perso l’NBA All-Star Game 2023. Il Team Giannis ha vinto con il punteggio di 185-174 con una tripla di Damian Lillard (26 punti) e un clamoroso Jayson Tatum, autore di un nuovo record di punti all’All-Star Game: 55 punti (22/31 dal campo e 10/18 da 3 punti) di cui 27 nel 3° quarto oltre a 9 rimbalzi e 6 assist.

Il record precedente, stabilito nel 2017, apparteneva ad Anthony Davis con 53. Giannis Antetokounmpo è uscito dopo un’azione per infortunio al polso, mentre LeBron è rimasto in campo solo nel 1° tempo perché ha accusato un problema al mignolo. Il duo Tatum – Donovan Mitchell (40 punti) ha condotto il resto del match contro Joel Embiid (32 punti), Kyrie Irving (32 punti) e Jaylen Brown (35 punti), scelti in precedenza nel Team LeBron.

NBA All-Star Game 2023, gli highlights