NBA, Brook Lopez in testa per la corsa al DPOY: ecco la classifica NBA

In una NBA dove regna l’atletismo, si segna sempre di più e le difese sono per larghi tratti inesistenti, un centro vintage e poco atletico dovrebbe essere soltanto qualcuno con cui riempire la panchina. Per Milwaukee, invece, è un pezzo fondamentale della seconda miglior difesa NBA per Defensive Rating con 109.7.

Block Lopez at it again!! pic.twitter.com/CnrH63SyRK — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 10, 2023

Brook Lopez, grazie al suo miglioramento nel tiro dalla lunga distanza di qualche anno fa, continua a legittimare la sua presenza sul parquet NBA a 34 anni: cecchino e àncora difensiva dei campioni NBA di un anno fa, Brook è ora al primo posto nella classifica per la corsa al premio di Difensore Dell’Anno (DPOY).

1. Brook Lopez, Milwaukee Bucks

Il centro di Milwaukee continua a dominare nella metà campo difensiva assieme al suo compagno Giannis Antetokounmpo. Albero maestro della seconda difesa NBA per percentuale concessa agli avversari (45.4%), Brook Lopez è meritatamente al primo posto di questa provvisoria classifica grazie soprattutto alle 2.5 stoppate di media a partita. Il 34enne è inoltre primo in NBA per tiri contestati a partita con 17.3, Nic Claxton è al secondo posto con solamente 12.2.

Brook recorded his 7th 5+ block night of the season last night. Block Lopez. Splash Mountain. DPOY. pic.twitter.com/y3mXOnAOI6 — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 1, 2023

2. Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

Il big man di Memphis sarebbe sicuramente primo se non fosse per il suo più grande problema: i falli. La sua aggressività e fisicità si trasformano spesso in imprudenza, concedendo agli avversari punti facili dalla lunetta. Solamente dal primo gennaio, i falli di Jackson Jr. sono passati da 2.9 a partita a 3.8, mentre Memphis è passata da essere quarta per Defensive Rating a decima in poco più di un mese. Nonostante le sue incredibili 3.3 stoppate di media a partita, Jaren diventa spesso un punto debole per la squadra di coach Taylor Jenkins – nessuno ha mai vinto il premio di Difensore Dell’Anno giocando solamente 27.1 minuti a partita -.

YOO KEEP YOUR EYE ON #13. REAL DPOY STUFF 🏆 pic.twitter.com/ve7xTQbsjb — Memphis Grizzlies (@memgrizz) February 8, 2023

3. Robert Williams III, Boston Celtics

Anche se Time Lord giocasse tutte le partite da qui fino alla fine della regular season, le sue presenze sarebbero solamente 47. Non abbastanza per vincere un premio come il DPOY o per meritare un posto più alto in questa speciale classifica. Ciononostante, la sua presenza è obbligatoria visto il suo devastante impatto sulla quarta miglior difesa NBA: il Defensive Rating di Boston passa da 110.9 senza di lui a 104.8 con lui in campo.

Robert Williams simply said "no" pic.twitter.com/pNtY3k6gpU — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 7, 2023

I prossimi 7 di questa classifica (non in ordine):

Nic Claxton, Alex Caruso, Dillon Brooks, O.G. Anunoby, Bam Adebayo, Herbert Jones, Evan Mobley.

Leggi anche:

NBA, i Bucks battono i Celtics. Giannis: “Non ci interessa il seed”

NBA, Devin Booker: “Emozionati di avere Durant”

Non solo NBA, Bronny James presente al Nike Hoop Summit