NBA, i Nets aumenteranno il minutaggio di Ben Simmons

Nella partita di stanotte, i Brooklyn Nets hanno perso il derby cittadino con i New York Knicks per 124-106 al Madison Square Garden. Nella sconfitta ha particolarmente colpito lo scarso utilizzo di Ben Simmons, che ha giocato solo per 13 minuti. L’head coach Jacque Vaughn, intervistato a fine partita, ha detto che nei prossimi impegni aumenterà sicuramente il minutaggio di Simmons, visti anche i recenti addii di Kevin Durant e Kyrie Irving. Vaughn ha detto:

“C’è del lavoro da fare. Dobbiamo dare uno sguardo alle nostre lineup e a quali possiamo adottare. Se mettiamo un altro lungo insieme a Ben [Simmons], poi dovremo capire quali saranno le spaziature. Se invece mettiamo un playmaker in campo insieme a lui, dovremo capire come usare Ben senza la palla in mano. E se invece abbiamo un quintetto piccolo con lui, dovremo capire se saremo abbastanza forti a rimbalzo”

Ha poi continuato:

“Avremo delle sfide che ci aspettano e che dovremo affrontare. Abbiamo i giocatori giusti per risolvere questi problemi. Forse dovrò fare dei cambiamenti e delle modifiche ai diversi elementi del gioco, per permettergli di avere un gruppo, ma queste sono delle sfide che dovremo affrontare”

In questa stagione Simmons sta avendo delle difficoltà a ritagliarsi il proprio spazio ai Nets, e le sue medie (7.2 punti, 6.4 rimbalzi e 6.3 assist a partita) non sono certamente di livello. Ma negli anni passati l’ex Sixers ha ampiamente dimostrato di essere un ottimo giocatore, meritando tre convocazioni all’All-Star Game e un terzo quintetto All-NBA. Quando a Vaughn è stato chiesto cosa dovrebbe fare Simmons per giocare di più, l’head coach di Brooklyn ha risposto:

“Quello che vogliamo è che ogni giocatore dia tutto quello che ha ogni sera. Tutti e 16 i nostri giocatori. Stiamo cercando di capire quale lineup sia giusta per Ben, in che ruolo farlo giocare e come sfruttarlo al meglio. Questo è il nostro obiettivo. Ed è il mio ruolo scoprire come impiegarlo al meglio. In generale, come squadra proveremo diversi quintetti per capire quale sarà il migliore”

