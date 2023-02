Lakers, Pelinka difende Westbrook: “Ingiusto vautare un anno e mezzo NBA guardando al singolo giocatore”

Sin dall’arrivo di Darvin Ham sulla panchina dei Los Angeles Lakers Russell Westbrook era stato messo al centro dell’attenzione mediatica. Pur con un ruolo ridimensionato, spesso in uscita dalla panchina, il numero 0 gialloviola ha provato a incidere a suo modo nei risultati della squadra.

Dopo l’ennesima trade che l’ha portato a Salt Lake City il GM dei Lakers Rob Pelinka ritiene ingeneroso mettere sulle spalle del solo Westbrook il peso di annate ben al di sotto delle aspettative a L.A. Ecco un passaggio della conferenza stampa di commento alla giornata di trade deadline.

“Tutte le squadre a volte prendono rischi, scambiano [per arrivare] a un giocatore. La nostra ambizione, ai tempi dello scambio per Westbrook, era che quella trade potesse guidarci verso un gruppo in grado di lottare per il titolo. Non abiamo raggiunto l’obiettivo e se qualcosa non va bisogna guardarsi attorno per trovare un modo di svoltare e correggere il tiro. In questa trade deadline si è presentata un’opportunità e credo sia davvero ingiusto valutare un anno e mezzo guardando al singolo giocatore. L’intero roster doveva amalgamarsi assieme.”