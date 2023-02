Mercato NBA, Kevin Durant non lascerà Brooklyn prima della deadline

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, giornalista di punta della redazione di ESPN, i Brooklyn Nets non hanno intenzione di cedere Kevin Durant prima della trade deadline. L’attuale roster dei newyorkesi non sarà quindi sconvolto da un ulteriore trasferimento altisonante.

In aftermath of Kyrie Irving trade, the Brooklyn Nets and Kevin Durant are having ongoing conversations on the direction of the franchise, but organization has thus far told inquiring teams that they’re not planning to trade him before Thursday’s deadline, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2023