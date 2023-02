NBA, i Bucks dominano anche Portland e fanno 8 in fila

Milwaukee passa tra le macerie anche al Moda Center di Portland. Finisce 127-108 per i Bucks, che vincono la loro ottava partita consecutiva e si portano a una sola partita di distacco da Boston in vetta alla Eastern Conference. Gran partita corale da parte di Milwaukee, con 6 giocatori in doppia cifra tra cui Holiday con 20 punti e un sottovalutato Brook Lopez con 27 (che ha raggiunto i 15mila punti segnati in NBA).

Dal ritorno in campo di Khris Middleton – sempre in uscita dalla panchina – i Bucks non hanno ancora perso, complice una stagione straordinaria – per numeri ed efficienza – da parte di Giannis Antetokounmpo.

Anche stanotte, ottima partita per il due volte MVP, che ha chiuso con 24 punti, 13 rimbalzi e 8 assist con 9/14 dal campo in poco meno di 23 minuti sul parquet. Al momento ha il numero più alto di punti segnati per minuti giocati nella lega (32.2 punti in 33.3 minuti).

3 Bucks scored 20+ as they got the W in Portland 💪 Giannis: 24 PTS, 13 REB, 8 AST

Brook: 27 PTS, 9 REB

Jrue: 20 PTS, 4 REB, 8 AST pic.twitter.com/PJF6QKbFrR — NBA (@NBA) February 7, 2023

Giannis Antetokounmpo: “Molte persone parlano di MJ, io sono cresciuto guardando LeBron”

Queste le parole di Giannis sulla possibilità che LeBron superi Kareem proprio nella partita contro i Bucks del prossimo 9 febbraio:

“Molte persone parlano di MJ [Michael Jordan], ovviamente uno dei migliori ad aver mai giocato. Io sono cresciuto guardando LeBron, sono cresciuto guardando Kobe, KD. La cosa che rende LeBron diverso è la sua costanza. Gioca ad alti livelli da 20 anni ormai, non ha mai avuto infortuni gravi, si prende cura del suo corpo. Probabilmente supererà il record domani o nella partita contro di noi, ma non credo si fermerà lì. Credo che diventerà il primo nella storia a raggiungere i 40mila punti. Sta tenendo 30 punti di media, lo ha fatto anche lo scorso anno. E’ incredibile, sta migliorando col tempo. Al momento sembra che cammini in campo, conosce il gioco talmente bene.” “Questo è il modello che voglio seguire. Io voglio essere grande per 15 anni o più. Voglio che la mia squadra vinca, voglio avere la possibilità di vincere titoli, voglio migliorare. Quando pensi a LeBron James pensi alla costanza, grandezza per 20 anni. Non credo che nessuno si avvicinerà a lui per un bel po’ di tempo.”

Leggi anche:

NBA, Klay Thompson da capogiro: 42 punti contro OKC

Mercato NBA, Brooklyn ha cercato di includere Toronto nell’affare Irving: ecco i dettagli

NBA, LeBron James parla del mancato arrivo di Irving ai Lakers: “Sono deluso”