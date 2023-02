I Golden State Warriors vincono anche senza Steph Curry: nella sfida della notte contro OKC, infatti, è Klay Thompson a caricarsi la squadra sulle spalle segnando 42 punti, dove spiccano le 12 triple realizzate su 16 tentativi (75%). Una prestazione che fa morale dopo l’infortunio della loro punta di diamante.

1️⃣1️⃣ was electric from beyond the arc@googlecloud || Player of the Game pic.twitter.com/m0tblWFakJ — Golden State Warriors (@warriors) February 7, 2023

Klay Thompson: “Quest’anno niente All-Star Game, ma ci torno presto”

Numeri da capogiro per Klay Thompson questa notte che, oltre alle 12 triple su 16, registra anche un ottimo 68.2% dal campo (15/22). Numeri che sarebbero da All-Star Game ma non abbastanza, con lo stesso Klay che è pronto a lavorare sodo per tornare a parteciparvi il prossimo anno, come racconta in conferenza stampa:

“Quest’anno non sarò un All-Star ma è normale, mancavo da tanto tempo dal campo ma so che il prossimo anno ci sarò: è un obiettivo che voglio darmi e che voglio raggiungere, ho bei ricordi e voglio riviverli. La prestazione di oggi mi fa piacere ma, più che la mia, vorrei soffermarmi su quella della squadra: abbiamo fatto un ottimo lavoro sotto tutti i punti di vista, questo mi inorgoglisce”

Klay doesn't believe he should be an All-Star this season but vows to make it again in the future pic.twitter.com/yteYGYGwZP — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 7, 2023

Steve Kerr: “Avevamo bisogno di questa vittoria”

Anche Steve Kerr è soddisfatto della vittoria dei suoi ragazzi che, senza Steph Curry, hanno cercato in tutti i modi di vincere. Una vittoria che serviva all’ambiente, come afferma il coach nel post partita:

“Avevamo bisogno di questa vittoria: l’energia di Klay ha coinvolto tutti, questa è stata una delle migliori partite di questa stagione: Jordan Poole ha fatto benissimo così come tutti gli altri; ora dobbiamo essere bravi a tenere questa strada”

The Dubs fed off Klay's energy tonight pic.twitter.com/23Yba8NMkV — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 7, 2023

