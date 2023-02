NBA, James Harden escluso dall’All Star Game. La sua reazione: “Irrispettoso”

A distanza di poche ore dall’annuncio delle riserve per il prossimo All Star Game, non sono mancate le critiche e le reazioni di chi – inevitabilmente – è stato lasciato fuori. Tra tutte le assenze illustri, quella che ha fatto più scalpore è stata quella dell’ex MVP James Harden.

Autore – al momento – di una stagione alla Magic Johnson, il play dei Sixers ha mostrato la sua delusione e frustrazione tramite una storia sui social pubblicata ieri:

James Harden’s IG story 👀 pic.twitter.com/nRnILd62xJ — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 3, 2023

Le medie stagionali del Barba non solo indicano che sia un All Star, ma anche un candidato MVP: 21.4 punti, 6.4 rimbalzi, 11.0 assist (primo in NBA) con il 61.9% di true shooting.

Al momento, è l’unico giocatore nella storia assieme a Magic Johnson (premiato con l’MVP in entrambe le stagioni 1988-89 e 1989-90) a tenere di media almeno 21 punti con 11 assist e il 61% di true shooting.

Complice anche la terza posizione a Est dei suoi Sixers, Harden è attualmente in settima posizione nella corsa all’MVP.

https://t.co/wWGNmWnCY9’s updated MVP Ladder: 1. Nikola Jokic

2. Joel Embiid

3. Giannis Antetokounmpo

4. Jayson Tatum

5. Luka Doncic

6. Kevin Durant

7. James Harden

8. Domantas Sabonis

9. Julius Randle

10. Ja Morant — NBACentral (@TheNBACentral) February 3, 2023

Difficile pensare che un giocatore protagonista di una stagione storica, legittimamente in corsa per l’MVP, possa non essere convocato per la partita delle stelle.

