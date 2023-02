NBA, infortunio al tallone per Doncic: salterà la sfida contro gli Warriors

Luka Doncic salterà la prossima partita contro gli Warriors per un infortunio al tallone. La MRI ha evidenziato il problema, impedendo al giocatore sloveno di volare a San Francisco con la squadra per la prima di cinque trasferte consecutive. Tuttavia, non è ancora detto che Doncic salti anche le altre trasferte.

L’infortunio risale al terzo quarto della recente partita contro i New Orleans Pelicans, vinta dai Dallas Mavericks 111-106. Dopo una stoppata di Brandon Ingram su un suo tentativo di schiacciata, Doncic aveva urtato Jonas Valanciunas ed era caduto di schiena, sbattendo il tallone sul parquet. Dopo un altro possesso, la stella dei Mavericks aveva scosso la testa verso Jason Kidd e si era avviato verso gli spogliatoi zoppicando.

Dallas adesso dovrà quindi volare a San Francisco senza l’All-Star, oltreché secondo marcatore (33.4 punti di media) e sesto assistman della lega (8.2). I Mavericks attualmente hanno un record di 0-6, quando Doncic non è in campo.

Della situazione ha parlato Dorian Finney-Smith, ala dei Mavericks, a ESPN.

“Il nostro spogliatoio è perfettamente capace di ottenere vittorie in trasferta. Dobbiamo capire come fare. Dobbiamo giocare con intensità. Avremo una chance se ci impegniamo in difesa.”

Oltre a quella di Doncic, però, la squadra di coach Jason Kidd deve fare i conti anche con altre assenze. Davis Bertans, ad esempio, non partirà per San Francisco, esattamente come Doncic, per un problema al polpaccio.

Christian Wood, invece, è appena rientrato da un infortunio al pollice sinistro (rimediato il 18 gennaio), dopo aver saltato le ultime sette partite. Dovrebbe rientrare lunedì, contro gli Utah Jazz, o mercoledì, contro i Los Angeles Clippers.

