Mercato NBA, Lakers e Utah hanno discusso una trade con Russell Westbrook al centro

A meno di una settimana dalla trade deadline di mercato NBA, tornano a circolare voci di un possibile addio da parte di Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers. Secondo Chris Haynes, Lakers e Jazz nelle scorse ore hanno discusso di una possibile trade con al centro proprio il playmaker gialloviola. Tuttavia, i Lakers starebbero cercando di tastare il terreno con diverse franchigie per capire quale possa essere l’opzione migliore. La notizia della richiesta di scambio ai Nets da parte di Irving, non può far altro che ingolosire la franchigia sotto questo punto di vista. Da capire, però, se ci sono effettivamente le condizioni per imbastire una trade che darebbe a LeBron James un vecchio compagno di squadra e con lo stesso Kyrie alla ricerca – poi – di un contratto pesante in offseason.

Da quando è stato ‘retrocesso’ in panchina, Westbrook non si è adattato troppo male al suo nuovo ruolo, anche se il suo rendimento è ancora lontano da quello che ci si aspettava dal suo arrivo in California. Il giocatore sta viaggiando con una media di 15.7 punti – tirando con il 41.2% dal campo, di cui il 28.1% dalla lunga distanza – 6.3 rimbalzi e 7.6 assist in 28.8 minuti in questa stagione. Ricordiamo che è all’ultimo anno di contratto, per 47 milioni di dollari complessivi.

