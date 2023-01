Luka Doncic non pensa alla corsa per l’MVP NBA: “Guardo più partite di Eurolega”

Dopo l’ennesima tripla doppia di stagione, 34 punti, 10 rimbalzi e altrettanti assist, Luka Doncic resta con i piedi per terra. Il successo contro New Orleans in una sfida d’alta classifica ad Ovest può dare ulteriore spinta alle sue quotazioni per il premio di MVP stagionale, ma lo sloveno si tiene ben lontano da considerazioni o dibattiti nel merito, lasciando parlare il campo.

Eurolega o NBA: Doncic si sbilancia

Al termine della gara Doncic ha risposto divertito a chi gli chiedeva se tenesse monitorate le performance dei diretti concorrenti al riconoscimento individuale, Nikola Jokic ed Embiid tra gli altri. La replica dello sloveno lascia il segno:

“Non ci faccio caso per la verità. Seguo qualche partita NBA ma dico sempre che guardo più Eurolega. Se danno una sfida davvero bella e la trasmettono in tv, allora mi collego.”

Doncic guida al momento la classifica marcatori NBA, con 34 punti di media a partita, ma è il suo impatto all-around a fare la differenza per i Mavericks. Dal successo di squadra, ovviamente, dipenderà anche l’eventuale vittoria del premio di Most Valuable Player NBA.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Raptors hanno offerto un’ estensione da 114 milioni a Fred VanVleet: rifiutata

Sonya Curry spiega le lacrime di Steph dopo le NBA Finals 2022

I Lakers non si fermano più: quinta vittoria di fila e Sacramento KO