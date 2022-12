NBA, ovazione per Derrick Rose a Chicago. Thibo: “È un Hall of Famer”

Relegato in fondo alla panchina con Evan Fournier e Cam Reddish, Derrick Rose non ha avuto diritto ad un solo secondo di gioco mercoledì scsorso allo United Center, luogo delle sue più grandi imprese. Ma nella notte – nella nuova vittoria dei Knicks – Tom Thibodeau gli ha concesso pochi minuti, l’occasione per D-Rose di ricevere una bellissima ovazione da parte del pubblico di casa.

Il supporto del tifosi dei Bulls per Rose – quando i padroni di casa erano in grossa difficoltà in questa partita – non è stato preso affatto male dai giocatori di Chicago. Queste le parole di DeRozan:

“Ragazzi, stiamo parlando di Derrick Rose.”

Anche se non è riuscito a portare un titolo ai Bulls, Rose – originario proprio di Chicago – ha in qualche modo segnato la storia della franchigia. Il play è stato il più giovane MVP della storia, purtroppo limitato da infortuni gravi. Tutto questo, è comunque abbastanza per far sì che Chicago ritiri la sua maglia? Tom Thibodeau ha risposto così:

“Sarebbe una domanda da porre all’organizzazione Bulls. Io ci spero. La mia opinione è che se lo merita. Mi piacerebbe vedere un tributo del genere. Penso che ci fossero alcuni giocatori che erano in quella squadra che meritano di essere considerati per avere la loro maglia lassù. E quindi, per quello che Derrick ha fatto per questa franchigia, quello che ha fatto per la città, e anche quello che la città e l’organizzazione hanno fatto per lui… mi piacerebbe vedere una cerimonia di questo tipo. Secondo me è un Hall of Famer”.

Dalla sua partenza, la sua maglia numero 1 è stata indossata solo brevemente, da Michael Carter-Williams e Anthony Morrow, cosa che non è piaciuta affatto ai tifosi dei Bulls. Inevitabilmente il diretto interessato non nasconde che vorrebbe vedere ritirata la sua maglia, anche se ha confidato che significherebbe di più per “la sua famiglia vedere questo”:

“Se decidessero di ritirare il mio numero di maglia, sarebbe qualcosa di enorme… non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Sarebbe speciale da vedere, ma credo non succederà per diversi anni.”

Leggi Anche

Il primo buzzer beater vincente della carriera NBA di Kyrie Irving

NBA, nuovo infortunio per Anthony Davis: è allarme Lakers